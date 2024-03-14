Он выйдет в 2025 году.

Сервис Netflix анонсировал седьмой сезон британского научно-фантастического телесериала "Черное зеркало" (Black Mirror).

На официальной странице Netflix в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщается, что зрители смогут увидеть его уже в 2025 году, всего планируют выпустить шесть серий. Другие детали не раскрывают.

"Шесть новых историй, но одна выглядит немного знакомой. "Черное зеркало" возвращается в 2025 году", - говорится в сообщении.

Что известно о сериале "Черное зеркало":

Первые два сезона сериала транслировались британской сетью Channel 4, впоследствии программа перешла на Netflix. Он получил множество премий, среди которых и награда International Emmy Awards в номинации "Лучший телефильм/мини-сериал".

Действие большинства эпизодов происходит в будущем, где использование научно-фантастических технологий оказывает негативное влияние на общество.

Сценарист Чарли Брукер в интервью The Guardian так объяснил название сериала: "Черное зеркало" - это зеркало, которое вы можете увидеть на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони: холодный, сияющий экран телевизора, монитора, смартфона".

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