Музыкальную церемонию YUNA перенесли на 2021 год: стали известны даты

Церемония YUNA 2020 переносится на 2021 год. Она состоится в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня – 30 и 31 марта 2021 года.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA заявили о том, что объявление победителей этого года в обычном формате шоу в столичном Дворце «Украина» не состоится из-за карантина. Имена триумфаторов девятой YUNA объявят в формате онлайн-трансляции 9 июля в 12:30 на официальных страницах премии в соцсетях.

Церемония YUNA 2020 переносится на 2021 год. Она состоится в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня – 30 и 31 марта 2021 года. Это будет два разных шоу во Дворце «Украина».

Читайте также"Хороший, плохой, злой" и "Джанго освобожденный": самые известные работы "короля саундтреков" Эннио Морриконе (видео)

"Пристально следя за ситуацией с карантином и ограничением на проведение массовых мероприятий, мы поняли: нет никакой гарантии, что церемонию можно будет провести в сентябре, как мы планировали. Здоровье артистов и зрителей для нас превыше всего. YUNA 2020 состоится в рамках десятой YUNA. Поскольку это юбилейное событие, мы решили сделать его особенным. Благодаря тому, что количество наших номинаций постоянно растет, мы масштабировали и наше шоу – оно продлится не один, а два вечера. Мы готовим к своему юбилею много сюрпризов и ждем всех, кто любит украинскую музыку, 30 и 31 марта 2021 во Дворце "Украина", - заявил генеральный продюсер премии YUNA Павел Шилько.

Отметим, что приобретенные ранее билеты действуют на 30 марта без необходимости обмена. Билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести со скидкой 20%.

Напомним, ранее церемония YUNA 2020 дважды переносилась в связи с карантином – сначала с марта на май, потом на сентябрь. Первые четыре обладателя премии этого года были объявлены на пре-пати в марте. Ими стали MARUV («Лучший электронный хит»), ЛУНА («Другой формат»), alyona alyona & Alina Pash («Лучший хип-хоп хит») и MONATIK Corporation («Лучший менеджмент артиста»).

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram