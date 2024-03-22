В украинский прокат фильм Тима Бертона выйдет 5 сентября 2024 года.

Кинокомпания Warner Brothers показала первый трейлер комедийного фэнтези "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice) от Тима Бертона, который станет продолжением его же хита 1988 года "Битлджус".

После неожиданной семейной трагедии, три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь уже взрослой Лидии, которую до сих пор преследует призрак-биоэкзерцист Битлджус, переворачивается вверх дном. Ее бунтующая дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир. Проблемы назревают в обоих мирах, потому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

В новом фильме к своим ролям вернулись Майкл Китон, который повторил роль Битлджуса, а также Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара, которые вновь сыграли Лидию Дитц и ее мать Делию.

Среди новых имен в касте – Дженна Ортега (сериал "Уэнздей", франшиза "Крик"), которой досталась роль дочери главной героини из первого фильма Лидии – Астрид.

Также в фильме задействованы Моника Беллуччи (жена Битлджуса Беллатрикс), Уиллем Дефо (призрак-детектив, который при жизни был актером), Джастин Теру и Берн Горман (преподобный в Уинтер-Ривер).

Кроме Ортеги, Бертон перетащил из сериала "Уэнздей" в свой новый проект и сценаристов Альфреда Хофа и Майлза Миллара.

В украинский прокат фильм выйдет 5 сентября 2024 года.

Как сообщал УНИАН, о том, что "Битлджус" получит продолжение, официально стало известно в мае 2023 года. Тогда же объявили, что главную роль в фильме исполнит звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега.

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