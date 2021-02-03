Вышел новый трейлер фильма о становлении и личной жизни Билли Айлиш (видео)

Картина будет называться "Мир выглядит немного размыто".

Сервис Apple TV+ показал новый трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. Картина будет называться «Мир выглядит немного размыто» (The World's A Little Blurry). Фильм о Билли Айлиш: новый трейлер Читайте также Билли Айлиш выпустила клип к саундтреку спецэпизода сериала "Эйфория" (видео) Фильм о Билли Айлиш: что известно Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.

Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).

Лента расскажет о становлении Айлиш.

В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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