Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish
Сервис Apple TV+ показал новый трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш.
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Картина будет называться «Мир выглядит немного размыто» (The World's A Little Blurry).
Фильм о Билли Айлиш: новый трейлер
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- Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.
- Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).
- Лента расскажет о становлении Айлиш.
- В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды.
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