Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish

Сервис Apple TV+ показал новый трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш.

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Картина будет называться «Мир выглядит немного размыто» (The World's A Little Blurry).

Фильм о Билли Айлиш: новый трейлер

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  • Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.
  • Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).
  • Лента расскажет о становлении Айлиш.
  • В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды.

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Автор: УНИАН