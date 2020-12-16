О Билли Айлиш сняли фильм / фото instagram.com/billieeilish

Сервис Apple TV+ презентовал трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш.

Читайте такжеБилли Айлиш назвала топ-9 любимых песен 2020-го годаРолик опубликован на YouTube-канале Apple TV.

Фильм будет называться м The World's A Little Blurry («Мир выглядит немного размыто»).

В трейлере показаны кадры из детства Айлиш, с ее братом Финнеасом ОʼКоннеллом, с концертов.

Фильм о Билли Айлиш: трейлер

Фильм о Билли Айлиш: что еще известно

  • Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.
  • Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).
  • Лента расскажет о становлении Айлиш.
  • В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды.

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Автор: Катерина Шварц