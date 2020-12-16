Опубликован трейлер фильма о Билли Айлиш (видео)

В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды.

Сервис Apple TV+ презентовал трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш. Читайте такжеБилли Айлиш назвала топ-9 любимых песен 2020-го годаРолик опубликован на YouTube-канале Apple TV. Фильм будет называться м The World's A Little Blurry («Мир выглядит немного размыто»). В трейлере показаны кадры из детства Айлиш, с ее братом Финнеасом ОʼКоннеллом, с концертов. Фильм о Билли Айлиш: трейлер Фильм о Билли Айлиш: что еще известно Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.

Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).

Лента расскажет о становлении Айлиш.

В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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