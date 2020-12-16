О Билли Айлиш сняли фильм / фото instagram.com/billieeilish
Сервис Apple TV+ презентовал трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш.
Читайте такжеБилли Айлиш назвала топ-9 любимых песен 2020-го годаРолик опубликован на YouTube-канале Apple TV.
Фильм будет называться м The World's A Little Blurry («Мир выглядит немного размыто»).
В трейлере показаны кадры из детства Айлиш, с ее братом Финнеасом ОʼКоннеллом, с концертов.
Фильм о Билли Айлиш: трейлер
Фильм о Билли Айлиш: что еще известно
- Премьера состоится на Apple TV+ 26 февраля 2021 года.
- Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).
- Лента расскажет о становлении Айлиш.
- В картине покажут профессиональную и личную жизнь юной звезды.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram