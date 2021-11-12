Выход фильма "Король Ричард" запланирован на 18 ноября 2021 года.

Популярная американская певица Beyonce выпустила саундтрек к биографической драме "Король Ричард".

Композиция опубликована на YouTube-канале исполнительницы.

Трек получил название Be Alive.

Картина "Король Ричард" повествует об отце знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс.

"Король Ричард": что еще известно о фильме

Главную роль в фильме сыграл актер Уилл Смит.

Кроме него в картине снялись Онжаню Эллис, Сания Сидней, Деми Синглтон, Тони Голдвин и Джон Бернталь.

Режиссером фильма выступил Рейнальдо Маркус Грин.

Читайте такжеФильм "Дюна" выдвинули на "Оскар" в 14 номинацияхПроект был анонсирован в марте 2019 года. Тогда стало известно, что Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса в фильме по сценарию Зака Бэйлина. Затем студия Warner Bros. приобрела права на производство фильма.

Лив Шрайбер должен был сыграть Пола Коэна в фильме, но в октябре 2020 года было объявлено, что его заменил Тони Голдуин.

Выход картины запланирован на 18 ноября 2021 года.

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Автор: Катерина Шварц