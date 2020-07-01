Беременная Светлана Тарабарова представила новый клип "Крила" (видео)

В макси-сингл вошли 4 версии песни «Крила»: original, liquid funk version, orchestra version и dance mix

TARABAROVA представила макси-сингл и клип «Крила» вместе с солистом группы INPLUS. Коллаборации двух талантливых музыкантов предшествовала случайная встреча в коридоре студии звукозаписи.

«Работая над новым треком, я вдруг услышала за стеной несколько нот, которые затронули меня, - рассказала Светлана. - А, пообщавшись с Андреем (солист группы INPLUS), я почувствовала, что, объединив усилия, мы сможем через музыкальные импульсы напомнить людям, как важно в отношениях дарить искреннюю любовь. Дарить крылья».

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В макси-сингл вошли 4 версии песни «Крила»: original, liquid funk version, orchestra version и dance mix.

Идею видео на песню придумал и реализовал прогрессивный украинский режиссер DVIZHON.

«Вспоминаю ту легкость и тепло, с которым мы вместе создавали это видео. Уверен, что, отравив его любимому человеку, вы обязательно подарите ему/ей крылья!» — рассказал режиссер.

Песня «Крила» - это напоминание о том, что счастье в простых вещах: оставаться детьми в любви, поддерживать, верить друг в друга, чувствовать все, как в первый раз, отметила певица.

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