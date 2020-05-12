Автор "Доктора Сна" экранизирует еще одно произведение Стивена Кинга

Сюжет "Возрождения" развивается вокруг рок-музыканта Джейми Мортона и его дружбы с бывшим священником, открывшим секрет "тайного электричества".

Майк Фланаган и Тревор Мэйси, известные по картине "Доктор Сон", займутся еще одной экранизацией по Стивену Кингу - на этот раз это будет роман "Возрождение" 2014 года.

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Фланаган также адаптирует книгу для большого экрана. Фильм выпустит студия Warner Bros, сообщает THR.

Сюжет "Возрождения" развивается вокруг рок-музыканта, зависимого от наркотиков, Джейми Мортона и его дружбы с бывшим священником, открывшим секрет "тайного электричества" - энергии, позволяющей заглянуть за грань бытия.

Ранее над фильмом работал режиссер "Новых мутантов" Джош Бун, однако он покинул проект. Дата выхода фильма пока не известна.

Как сообщал УНИАН.Lite, сценарист хоррора "Оно" экранизирует еще один роман Стивена Кинга. В частности, Гари Доберман займется экранизацией романа Стивена Кинга "Жребий" (Salem’s Lot).