Placebo станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2021

Британская группа будет закрывать день на главной сцене в субботу, 10 июля 2021 года.

Британская альтернативная рок-группа Placebo вслед за дуэтом диджеев Dimitri Vegas & Like Mike, а также американцами Twenty One Pilots подтвердила свое участие в фестивале Atlas Weekend в 2021 году.

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Все музыканты должны были стать хедлайнерами этим летом, но пандемия коронавируса заставила организаторов перенести фестиваль на год.

Уже известно, что Placebo будут закрывать день на главной сцене в субботу, 10 июля 2021 года. Таким образом, из объявленных в этом году хейдлайнеров о своем участии следующим летом пока не заявил только рэпер ASAP Rocky.

Организаторы Atlas Weekend прилагают усилия, чтобы максимально сохранить заявленный в этом году лайнап. Свое согласие выступить на следующем фестивале уже подтвердили более двух десятков артистов. В их числе Alt-J, Two Door Cinema Club, Metronomy, Within Temptation, Guano Apes, Yungblud и другие. Фестивальными датами в 2021 году станут 6-11 июля. Местом проведения останется ВДНГ.

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