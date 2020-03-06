Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами Atlas Weekend
13:12, 06 марта 2020Кино и музыка
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Музыканты выйдут на сцену 8 июля.
Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike впервые выступят в Украине \ Atlas Weekend
Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike впервые выступят в Украине в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.
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Как сообщается на странице фестиваля в соцсети, это топовые диджеи мира, амбассадоры Tomorrowland’а и авторы нескольких гимнов фестиваля.
В их копилке - несчетное количество наград и ярких коллабораций, среди которых Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и другие артисты, а также собственный лейбл Smash The House.
Уже 8 июля на фестивале можно будет насладиться их шоу.
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