Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами Atlas Weekend

Музыканты выйдут на сцену 8 июля.

Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike впервые выступят в Украине в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.

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Как сообщается на странице фестиваля в соцсети, это топовые диджеи мира, амбассадоры Tomorrowland’а и авторы нескольких гимнов фестиваля.

В их копилке - несчетное количество наград и ярких коллабораций, среди которых Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и другие артисты, а также собственный лейбл Smash The House.

Уже 8 июля на фестивале можно будет насладиться их шоу.