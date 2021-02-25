Кадр из фильма / Скриншот YouTube
Стриминговая платформа Netflix показала официальный трейлер фильма "Армия мертвецов". Релиз запланирован на 21 мая 2021 года.
Согласно сюжету, группа наемников планирует ограбить казино в Лас-Вегасе. Произойти это должно тогда, когда в городе будет нашествие зомби. В главной роли зрители увидят Дэйва Батиста. Также в фильме снимаются Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо и другие.
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