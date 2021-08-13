Актер признался, что ему было действительно интересно делать четвертую "Матрицу".

Голливудский актер Яхья Абдул-Матин II, снявшийся в продолжении культовой "Матрицы", поделился впечатлениями от съемок фильма.

Изданию The Hollywood Reporter актер признался, что действительно почувствовал себя в мире "Матрице".

"Я помню Киану (Ривза - ред.) и его первую реплику. Я поднял глаза, увидел Киану и сказал: "О, черт, я действительно в "Матрице". И технология, которую внедрила Лана (Вачовски – реж.), и кинопроизводство, и оборудование для камер, которых я никогда раньше не видел... Это так амбициозно. Было действительно интересно делать четвертую "Матрицу" в то время, когда мир и сама реальность были так искажены", - отметил актер.

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Матрица 4 - что известно о фильме

Warner Bros. запустила в производство продолжение Матрицы.

Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссёром выступит Лана Вачовски.

Премьера "Матрицы 4" запланирована на декабрь 2021 года.

Автор: Денис Прядко