Премьера сериала запланирована на 4 июня 2024 года.

Стриминговый сервис Disney+ показал первый трейлер научно-фантастического мини-сериала "Аколит" (The Acolyte), который станет частью вселенной "Звездных войн" (Star Wars).

Новый сериал расскажет о событиях, произошедших в конце эпохи Расцвета Республики приблизительно за 100 лет до событий фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". В центре сюжета сериала – молодая девушка, в прошлом падаван, которая вместе с ее учителем-джедаем начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с силами более зловещими, чем они могли себе представить.

Главные роли в сериалы исполнили Амандла Стенберг ("Человек-паук: Паутина вселенных", "Рио 2") и Ли Джонджэ – исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара". Также в шоу задействованы Керри-Энн Мосс (франшиза "Матрица", сериал "Джессика Джонс"), Мэнни Хасинто ("Топ Ган: Мэверик", сериалы "В лучшем мире", "Новый вкус вишни"), Джоди Тернер-Смит ("Неоновый демон", "После Янга"), Дафни Кин ("Логан", сериал "Темные начала"), Маргарита Левиева ("Бабник", "Лофт") и финский баскетболист Йонас Суотамо. Последний ранее уже играл в нескольких фильмах серии "Звездные войны" – он заменил умершего в 2019 году Питера Мейхью в роли Чубакки. В новом фильме ему тоже досталась роль вуки – Келлнaкa.

Создателем сериала является Лесли Хэдланд, которая до этого работала над шоу "Метрешка" от Netflix.

Первый сезон мини-сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 4 июня 2024 года.

Другие сериалы медиафраншизы "Звездные войны"

На данный момент вселенная "Звездные войны" выпустила пять игровых сериалов. Первым стал "Мандалорец" с Педро Паскалем в главной роли, который стартовал в 2019 году и на данный момент насчитывает три сезона. В 2021 году вышел его первый спин-офф "Книга Бобы Фетта", а в 2023 году – еще одно ответвление "Асока", уже продленный на второй сезон.

Кроме того, в 2022 году вышли сериалы "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Макгрегором и "Андор" с Диего Луной – второй сезон последнего должен выйти в 2025 году.

Также на 2024 год, помимо "Аколита", запланирован вызод сериала "Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что киновселенная "Звездные войны" пополнится полнометражным фильмом "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu), который станет продолжением популярного одноименного сериала з Педро Паскалем в жанре космический вестерн.

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