Появился трейлер шпионского фильма "Агент Ева" (видео)

Премьера картины запланирована на 31 июля 2020 года.

В сети опубликовали трейлер шпионского фильма «Агент Ева» с американской актрисой Джессикой Честейн в главной роли.

Читайте такжеДжордж Мартин не успевает дописать "Ветра зимы" в 2020Ролик появился на YouTube-канале Best Movies Clips.

В картине также снимались Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит.

Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор (известный по фильмам «Прислуга», «Ма»).

Согласно сюжету картины, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства. Когда очередная спецоперация проваливается, Ева решает сбежать. Бывший босс объявляет на нее охоту, как на предательницу.

Премьера фильма запланирована на 31 июля 2020 года.

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