На что пойти в кино с 23 июля: много добра и романтики, а также камбэки «Короля Льва» и «Аквамена»

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Если прошлые пару недель преподнесли украинскому кинозрителю несколько хоть и не особо громких, но все же премьер, в планах на новую прокатную неделю, стартующую с 23 июля, ситуация более скромная: всего два новых фильма 2020 года. Впрочем, это не значит, что пойти не на что.

Сделано в Италии / Made in Italy (Великобритания, Италия, 2020)

На две неделе раньше, чем запланировано в США, в украинских кинотеатрах стартует показ легкой душевной комедии «Сделано в Италии», в центре которой отношения «отец и сын». По сюжету, гламурный лондонский художник с сыном Джеком возвращается в итальянскую Тоскану, чтобы побыстрее продать унаследованный от покойной жены дом. Все осложняется тем, что отношения между отцом и сыном – не лучшие, а дом находится в ужасном состоянии.

Фильм стал режиссерским дебютом английского актера Джеймса Д’Арси («Облачный атлас», «МЫ. Верим в любовь», «Хичкок», «Агент Картер», «Мстители: Финал»), снятым по его же сценарию. Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон, которого зрители могут помнить по ролям в криминальных боевиках, где он кого-то спасает. Тем не менее, в его активе также имеется главная роль в оскароносном «Списке Шиндлера», а также участие в «Звездных войнах» и нолановском «Бэтмене».

Агент Лев / Le lion (Франция, 2020)

Французская шпионская комедия «Агент Лев» уже не в первый раз попадает в список премьер, которые должны состояться в украинских кинотеатрах в июле этого года. И вот после нескольких переносов и разовых показов, 23 июля фильм официально выходит в широкий прокат. По сюжету, у психиатра доктора Тарди появляется новый пациент, которые зовет себя Леоном Миланом по прозвищу «Лев» и считает себя спецагентом. Конечно же, ему никто не верит, и сам Тарди ему тоже так и не поверил бы, если бы Лев не предсказал похищение невесты доктора. Теперь у психиатора нет никаких других вариантов, как поверить сумасшедшему и дать ему шанс спасти его любимую девушку.

Во французский кинопрокат картина вышла еще в январе 2020 года и провалился, несмотря на участие в нем известного французского комика Дани Буна. Да и от зрителей комедия получила посредственные оценки. Тем не менее, если вы ценитель такого специфического жанра, как французская комедия, возможно, фильм вам подойдет для нескучного и ненапряжного вечера.

Мой друг мистер Персиваль / Storm Boy (Австралия, 2020)

Приключенческая драма «Мой друг мистер Персиваль» о дружбе мальчика с пеликаном вышла еще в 2019 году и получила преимущественно положительные отзывы, а критики охарактеризовали ее как отличный фильм для семейного просмотра. Примечательно, что в международном прокате фильм уже собрал сумму в восемь раз больше, чем было потрачено на его производство.

Сюжет фильма основан на мировом бестселлере Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль» 1964 года и является ремейком фильма «Мальчик и океан» 1976 года. Наряду с малоизвестными нашему зрителю австралийскими актерами, в фильме сыграл легендарный австралиец Джеффри Раш («Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Фрида», «Пираты Карибского моря», «Король говорит!»).

Встретимся онлайн / Gut gegen Nordwind (Германия, 2019)

Немецкая драма «Встретимся онлайн» по роману-бестселлеру Даниэля Глаттауера, написанному в форме е-мейл писем, поведает романтическую историю Эммы и Лео. Их свело отправленное не на тот адрес письмо, положившее начало необычной переписке, возможной только между двумя совершенно незнакомыми людьми. И вскоре между парой встал вопрос: смогут ли их чувства, полученные и отправленные в электронных письмах, пережить встречу в реальном мире?

В немецком прокате фильм получил довольно хорошие отзывы, особенно критики отмечали актерскую игру исполнивших главные роли Норы Чирнер («Красавчик», «Место преступления») и Александра Фелинга («В лабиринте молчания», «Гете!», «Бесславные ублюдки», «Родина»), которые, к слову, с 2007 по 2011 год состояли в романтических отношениях в реальной жизни. Режиссером стала Ванесса Йопп («Энгель и Джо», «Место преступления»).

Король Лев / The Lion King (США, 2019)

23 июля украинского зрителя ждет камбэк нашумевшего прошлым летом анимационного фильма «Король Лев» от Disney, полностью снятого с помощью фотореалистичной техники CGI. Картина является ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года и вышла на экраны, когда мультфильму исполнилось 25 лет. Фильм заработал в мировом прокате более 1,6 миллиарда долларов, став вторым самым кассовым фильмом в 2019 году (уступив лишь «Мстители: Финал», дистрибьютором которого также выступила Disney), самым успешным анимационным проектом (превзойдя «Холодное сердце») и седьмой картиной в списке самых кассовых в истории. При этом он получил смешанные отзывы: эксперты высоко оценили визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и игру актеров озвучания, но раскритиковали картину за отсутствие оригинальности и «внутренней души», а также за «плоские» эмоции персонажей.

Режиссером фильма стал Джон Фавро («Железный человек 1-2», «Книга джунглей», «Детство Шелдона»). Роли персонажей озвучили такие звезды, как Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветел Эджиофор, Бейонсе Ноулз-Картер и многие другие.

Аквамен / Aquaman (США, 2018)

Еще один громкий камбэк этой прокатной недели – американский супергеройский фильм о приключениях короля подводного мира Артура Карри, известного как Аквамен. Картина стала шестым фильмом в расширенной вселенной DC после «Лиги справедливости» и является его спин-оффом. Общемировые сборы картины составили 1,14 миллиарда долларов, и, таким образом, фильм является самым кассовым среди проектов по DC Comics. «Аквамен» получил довольно неплохие отзывы, главным образом за визуальную составляющую, которая сделала его больше похожим на фильмы Marvel, чем DC.

Примечательно, что режиссером фильма стал Джеймс Ван, известный главным образом по фильмам ужасов («Пила», «Астрал», «Заклятие», «Проклятие Анабель»), а также по седьмой части «Форсажа». Главные роли в фильме исполнили такие звезды, как Джейсон Момоа («Игра престолов», «Граница», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости»), Эмбер Херд («Ромовый дневник», «Мачете убивает», «Девушка из Дании», «Лондонские поля»), Патрик Уилсон («Хранители», «Леденец», «Прометей», «Заклятие»), Уиллем Дефо («Антихрист», «Последнее искушение Христа», «Английский пациент», «Святые из Бундока», «Тень вампира», «Отель Гранд Будапешт»), Дольф Лундгрен («Рокки 4», «Универсальный солдат», «Неудержимые», «Дерево Джошуа») и Николь Кидман («Мулен Руж», «Большая маленькая ложь», «С широко закрытыми глазами», «Догвилль», «Принцесса Монако», «Убийство священного оленя».

И другие фильмы в украинском прокате с 23 июля 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: позитивно оцененную критиками французско-китайскую криминальную драму «Озеро диких гусей» (2019), боевик с элементами фильма-катастрофы «Ураган» (2020) с Мэлом Гибсоном, британскую научно-фантастическую картину «Создатель» (2020), добрый анимационный фильм «Герой СамСам» (2019), супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот» (2020), анимацию от Pixar «Вперед» (2020), французский романтический фэнтези «Русалка в Париже» (2020) и другие.

Марина Григоренко