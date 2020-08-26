На что пойти в кино с 27 августа: надежда кинотеатров "Тенет" Кристофера Нолана и другие кинопремьеры недели

Довод / Тенет / Tenet (Великобритания, США, 2020)

Фантастический боевик Кристофера Нолана «Тенет», в русском адаптированном переводе «Довод», стал одним из самых обсуждаемых фильмов года еще задолго до премьеры. И не удивительно, ведь каждая новая робота этого именитого британского режиссера вызывает огромнейший интерес как у критиков, так и зрителей. И те, и другие ждут нового шедевра, который способен переплюнуть предыдущие.

Карьера Нолана действительно сложилась блестящим образом. Его дебютная полнометражная картина «Преследование» (1998), где режиссер уже использовал свой любимый прием нелинейного повествования, сходу получила положительные отзывы и ряд наград. Его вторая работа «Помни» (2000), также триллер по жанру с еще более запутанным сюжетом, привлекла к молодому режиссеру еще больше внимания. Как итог, вскоре он получил свой билет в большое кино – мрачную трилогию о Бэтмене с Кристианом Бэйлом в главной роли – «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

Кроме того, за эти годы мир увидел такие уже культовые работы Нолана «Престиж» (2006), «Начало» (2010), «Интерстеллар» (2014) и «Дюнкерк» (2017). Примечательно, что хоть большинство фильмов Нолана и объединяют ряд кинематографических приемов, как, например, нелинейное повествование и масштабные, хорошо узнаваемые спецэффекты, а также цветовая гамма и актерский состав, в каждом из них он пытается двинуться в каком-то новом направлении – от фантастических путешествий в подсознание до исторической военной операции времен Первой мировой войны.

Каждый из фильмов Нолана получал восторженные отзывы критиков, любовь зрителей, а также множество престижных наград и номинаций наряду с внушительными кассовыми сборами. Как итог, на данный момент Нолан является одним из самых известных и влиятельных кинематографистов современности, а также одним из самых кассовых режиссеров в истории. А отсюда – небывалая свобода действий и миллионные бюджеты. Однако есть также немало критиков и скептиков, считающих Нолана одним из самых переоцененных режиссеров, а все диферамбы в его честь – незаслуженными. Ясно одного – каждый его новый фильм будут смотреть и обсуждать все. И «Тенет» не исключение».

Выход фильма «Тенет» в прокат переносили несколько раз, держа в напряжении кинотеатры всего мира, которые надеялись, что он наконец вернет зрителя в залы. Ведь несмотря на то, что, например, в Украине кинотеатры работают еще со 2 июля, многие завсегдатаи кинотеатров до сих пор туда не дошли – кто-то от нежелания лишний раз находиться в зале с посторонними людьми, а кто-то – находясь в ожидании «того самого фильма». Все же в новых условиях слишком часто ходить в кино готовы не все.

Критики уже успели посмотреть «Тенет», и в целом отзывы у него положительные. Многие хвалят его за зрелищность и динамичность, отмечают оригинальность сюжета и хорошую актерскую игру Роберта Паттинсона, который, кажется окончательно отделался от образа романтичного вампира из всем известной подрастковой киносаги, и изысканной Элизабет Дебики, которая не так давно получила роль принцессы Дианы в будущем сезоне телесериала о британских монархах «Корона».

Вместе с тем, часть обозревателей называет фильм слишком холодным и называет скучноватой актерскую игру главного протагониста в исполнении Джона Дэвида Вашингтона (сын Дензела Вашингтона, к слову). Также некоторые критики посчитали фильм чрезмерно сложным и закрученным. Но, так или иначе, зрелище это увлекательное и достойное внимания.

И еще пару слов о фильме «Тенет»

Кристофер Нолан вынашивал главные идеи «Тенета» на протяжении более двадцати лет.

Название фильма выбрано так, чтобы его можно было одинаково прочитать в обоих направлениях.

Одна из сцен фильма по сюжету происходит в Украине, однако снимали ее в Таллинне.

Нолан любит приглашать в свои фильмы одних и тех же актеров, однако исполнители главных ролей в «Доводе» – Вашингтон, Паттинсон и Дебики – снимаются у него впервые. Из давних «любимцев» Нолана в фильме задействован только легендарный Майкл Кейн, до этого снявшийся в семи фильмах режиссера. Еще одно «знакомое лицо» – Кеннет Брана, до этого сыгравший в «Дюнкерке».

Жанр «Тенета» характеризуется как научно-фантастический боевик, его хронометраж – 150 минут, т.е. 2,5 часа. Повествования – нелинейное, как это часто бывает у Нолана.

В центре сюжета «Тенета» – некий Протагонист (Вашингтон), который должен уберечь мир от Третьей мировой войны с помощью загадочной «инверсии» – путешествия за пределы реального времени.

Джуди / Judy (Великобритания, 2019)

27 августа в украинских кинотеатрах стартует показ прошлогодней биографической ленты о легендарной американской певице и актрисе, настоящей иконе Голливуда – Джуди Гарленд. Массовому зрителю она может быть наиболее известна по роли Дороти Гейл в классическом музыкальном фильме-сказке «Волшебник страны Оз» (1939), за которую она получила «Оскар».

В биографической драме-мюзикле от именитого британского театрального режиссера Руперта Гулда сюжет сосредоточится вокруг последних концертов Джуди Гарленд незадолго до ее смерти, приуроченных к 30-летию кинофильма «Волшебник страны Оз». Также зрителей ждут флэшбеки в прошлое актрисы, так или иначе повлиявшее на ее судьбу, порой роковым образом. Фильм покажет трагические страницы из жизни знаменитой актрисы на фоне личных проблем с мужем, тоской по детям (одна из ее дочерей – знаменитая Лайза Минелли) и злоупотреблением психоактивными веществами, что повлекло за собой проблемы в карьере.

Главную роль в фильме исполнила Рене Зеллвегер («Чикаго», «Дневник Бриджит Джонс»), для которой это не первое появление в мюзикле. Игра Зеллвегер в фильме «Джуди» получила положительные отзывы многих критиков и принесла ей множество наград и номинаций, в том числе второй «Оскар» за лучшую женскую роль, четвертую в карьере статуэтку «Золотого глобуса» и вторую премию BAFTA как лучшей драматической актрисе.

Киллер-псих / Киллер по вызову / Lucky Day (Франция, Канада, 2019)

Еще одна кинопремьера недели – комедийный боевик «Киллер по вызову» с Ниной Добрев («Дневники вампира», «Хорошо быть тихоней», «Три икса: Мировое господство»), Люком Брейси («На гребне волны», «По соображениям совести», «Joe: Бросок кобры 2») и Криспином Гловером («Назад в будущее», «Ангелы Чарли 2», «Американские боги»).

В центре сюжета – бывший полицейский и по совместительству взломщик сейфов Рэд, вышедший из тюрьмы спустя два года. Его встречают жена и дочь, готовые начать новую жизнь вместе с ним. Но у самого Реда совсем другие планы, как и у появившегося на горизонте киллера Люка Шалтье с французским акцентом, мстящий всем виновным и не очень за гибель своей собаки (ничего не напоминает?). В общем, уже в первый день после освобождения дела у героя начинают идти хуже некуда, а ведь это только начало.

На всевозможных кино-сервисах у фильма довольно низкие отзывы. Фильм называют вполне проходным с сюжетом в духе «мы это все где-то уже видели», с множественными отсылками к тому же Таратино, однако отдельные критики именно в этом и отмечают его прелесть. А посему, вероятно, нас ждет фильм на любителя, которые далеко не всем «зайдет».

Фестиваль фантастических короткометражек Грани будущего / Межі майбутнього

Также с 27 августа в отдельных украинских кинотеатрах пройдет фестиваль короткометражных фильмов «Грани будущего», объединенных фантастической тематикой. Человекоподобные роботы, путешествия во времени, приложения на телефоне, которые помогут прочитать мысли собеседника… Это и многое другое можно увидеть в семи короткометражках со всего мира, которые помогут зрителям расширить границы своих фантазий на тему возможного будущего человечества. В список вошли: «Абсолютно естественно», «Джимини», «Парень из будущего», «Повторение 1», «Ленивец», «Зрение», «Блинки».

И другие фильмы в украинском прокате с 27 августа 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: фантастическая комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс», украинская дорожная комедия «Схидняк», украинская историческая драма «Толока», биографическая лента «Тесла», шпионский боевик «Агент Ева», романтическая кинолента «Любовники», историческая драма «В ожидании варваров», фильм ужасов «Зеркала» и другие.

Фестиваль авторского кино «Молодость»

С 22 по 30 августа в Киеве продолжается 49-й фестиваль авторского кино «Молодость», основной площадкой для которого в этом году стал кинотеатр «Жовтень». Кроме того, отедельные ивенты в рамках фестиваля запланированы в Доме кино и под Аркой Дружбы народов. Также все желающие смогут бесплатно приобщиться к кинопоказам онлайн. Подробности читайте по ссылке.

Марина Григоренко