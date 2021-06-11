Из-за пандемии коронавируса в 2020 году арт-события в рамках Венецианской биеннале перенесли на 2021 и 2022 годы.

59-я Венецианская биеннале пройдет под влиянием серии рисунков выдающейся сюрреалистки Леоноры Кэррингтон "Молоко снов", которые она создала в Мексике в 1950-х годах. Выставка продлится с 21 апреля по 27 ноября 2022 года.

Об этом сообщают Art News.

"Кэррингтон в сказочном и жутком стиле описывает свободный и полный мир возможностей. Но это также аллегория века, что давил на человека и заставил даже саму художницу жить в изгнании, запертом в психбольнице. Она – это символ поразительной силы и тайны, бегство от ограничений фиксированной устоявшейся идентичности", – пояснила куратор Чечилия Алеманния.

Кэррингтон умерла в 2011 году, пережив многих коллег-сюрреалистов. Но только в последние годы ее творческая деятельность – от картин, скульптур и романов до пьес и костюмов – получила международное признание. Ее карьера художницы была омрачена короткими отношениями с сюрреалистом Максом Эрнстом.

В своих картинах Керрингтон показывает мистические и фантастические сцены, наполненные андрогинными существами и животными, алхимическими символами, оккультизмом, юнгианскими теориями и знаниями кельтской мифологии.

Участники основного проекта попробуют ответить на такие вопросы: как меняется определение человека; что такое жизнь и чем она отличается у животного, растения, человека и не-человека; каковы наши обязанности в отношении к планетам, людям и организмам, с которыми мы живем; как выглядела бы жизнь и Земля без нас?

В биеннале 2022 будут представлены работы на три темы: изображения тел и их метаморфозы; отношения между людьми и технологиями; связь между телом и планетой.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году арт-события в рамках Венецианской биеннале перенесли на 2021 и 2022 годы. В частности, 59-ю Международную арт-выставку, которая должна была состояться в 2021 году, перенесли на 2022 год.

Венецианская биеннале – одна из ведущих выставок современного искусства, проходящая каждые нечетные годы в Венеции. В рамках биеннале проходит Венецианский кинофестиваль (ежегодный) и Венецианский фестиваль архитектуры (по четным годам). Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.

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Автор: Яна Ставская