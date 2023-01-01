Сюжеты этих сериалов увлекательные и непредсказуемые.

Если у вас есть свободное время на праздники, и вы хотите себя чем-то развлечь, предлагаем несколько сериалов, достойных вашего внимания. Здесь и документальные программы, и комедийные драмы.

Рождественская охота

Главная героиня Йоханна устала слышать упреки в свой адрес о том, что у нее нет парня, поэтому девушка дала слово - до Рождества она найдет свою любовь. На это у нее есть всего лишь 24 дня.

Индустрия

Главные герои - молодые финансисты без опыта работы, которых берут в Pierpoint - крупнейший инвестиционный банк Лондона. Но реальность оказалась далекой от той, которую они себе представляли. Работники столкнулись с токсичной обратной стороной выбранной ими специальности. Переработки, ужасное отношение руководства и постоянные стрессы заставляют идти по наклонной - ребята подсаживаются на наркотики. Удастся ли им вернуться к нормальной жизни?

К слову, авторами сценария выступили бывшие банкиры, что делает просмотр сериала более интересным.

Самая плохая ведьма

Это история о юной колдунье, которая попадает на учебу в школу магии. У нее далеко не все получается так хорошо, как хотелось бы, а некоторые ее неудачи поднимают на уши целую школу.

Почему женщины убивают

Комедийная драма в двух сезонах рассказывает истории разных женщин, которые решились на преступление. В первом сезоне действие разворачивается в разных временных линиях.

Главных героинь объединяет два фактора. Первый - это дом, в котором они живут (события происходили в одном и том же месте с разницей в десятки лет). Второй фактор - это причина, по которой им приходится разделаться со своими возлюбленными.

Эмили в Париже

Американо-французский комедийно-драматический веб-сериал. Главная героиня - Эмили, которая неожиданно для себя получает высокую должность в Париже. Девушка соглашается на нее не раздумывая, но она даже не подозревает, какие приключения ее ждут впереди.

Напомним, что героине сериала "Уэнздей" пришлось изучить для съемок.

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