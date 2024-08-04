Вы посмотрите эти картины на одном дыхании.

Сериалы от Netflix известны своими интересными историями и персонажами. Мини-сериалы - это всегда хорошее решение для выходных или вечера после сложного рабочего дня.

УНИАН подготовил подборку сериалов, которые вы могли пропустить, но они точно стоят просмотра. К тому же они вам не надоедят и не займут много времени, потому что их можно посмотреть за один-два вечера.

"Мадам Си Джей Уокер"

В сериале изображена история женщины, которая посвятила свою жизнь борьбе с расовой дискриминацией. Это биографическая драма, в которой поднимаются важные социальные темы, а также показано, перед какими трудностями предстанет главная героиня. Игра актрисы не оставит равнодушным никого.

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Это триллер, в котором сыграла Кристен Белл. Она предстала в роли девушки, которая ведет не слишком здоровый образ жизни. Женщина увлеклась вином и таблетками, и главное развлечение в ее жизни - наблюдать за соседкой, которая живет напротив. Однажды главная героиня становится свидетелем того, чего бы не хотела видеть. А в ее жизни происходят странные вещи.

"Люпен"

Это довольно известный сериал, но, если вы его до сих пор не видели, то скорее садитесь к просмотру. Он имеет три сезона с 17 эпизодами. "Люпен" рассказывает историю мужчины, который стремится отомстить за разрушенную жизнь. Побуждает его к этому персонаж из книги.

"Маньяк"

Этот сериал манит зрителя известными актерами, которые сыграли главные роли, в частности Эмма Стоун и Джастин Теру. Они сыграли в драме роли незнакомцев, которые случайно встречаются на клинических исследованиях. На их пути встречается безэмоциональный врач со сложной судьбой.

Напомним, ранее мы писали об интересных фактах о "Падающей звезде" Доминика Абеля и Фионы Гордон.

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