3 сентября – день, когда многие вспоминают известную песню в исполнении Михаила Шуфутинского, которая стала поводом для появления всевозможных мемов и шуток.
В этом году легендарная композиция празднует свой 27-й день рождения.
Накануне исполнитель песни Шуфутинский обратился к своим подписчикам в Instagram:
«Я очень рад, что завтра буду свободен. Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно 3-го сентября».
При этом он пообещал выйти в прямой эфир в этот праздничный день, поздравить всех с их днями рождения, а также обязательно спеть свой хит.
«И снова 3 сентября»: лучшие шутки и мемы
Пользователи соцсетей публикуют массу шуток, фотожаб и смешных картинок с видео:
«Предлагаю всем одиноким людям брать ветки рябины и перевернутые календари. Так как эта песня уже стала неотъемлемой частью осени, то пусть этот день станет днем всех одиноких людей».
Уже скоро, милоты вам в ленту #3сентябряpic.twitter.com/xdR4mpZhwv— Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) August 30, 2020
«Срочно. Где купить отрывной календарь?».
«Не сдерживайте себя – выпустите наружу своего внутреннего Шуфутинского!».
Не забудьте завтра включить радио.— зови меня cosmos детка (@csmsstar) September 2, 2020
ЗВУК!!!#3сентябряpic.twitter.com/6U5ByRVcWP
История хита «3 сентября»
Песню «3 сентября» («Я календарь переверну») написал известный российский композитор Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Исполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома «Гуляй, душа!», который вышел в 1994 году.
Первоначально песня предназначалась другому певцу. Однако, услышав «3 сентября», шансонье отметил магнетизм композиции и выразил желание обязательно ее спеть. При этом Шуфутинский неоднократно критиковал композицию из-за ее затянутости и чрезмерной драматичности.
«3 сентября»: полный текст песни
Первый куплет
Читайте также"И снова 3 сентября": история самой популярной песни третьего дня осениВсе не то, все не так
Ты мой друг, я твой враг
Как же так все у нас с тобою
Был апрель и в любви мы клялись
Но увы пролетел желтый лист
По бульварам Москвы
Припев
Третье сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Второй куплет
Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой
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