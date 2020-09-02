Кое-кто предлагает сделать третий день осени "днем всех одиноких людей".

3 сентября – день, когда многие вспоминают известную песню в исполнении Михаила Шуфутинского, которая стала поводом для появления всевозможных мемов и шуток.

В этом году легендарная композиция празднует свой 27-й день рождения.

Накануне исполнитель песни Шуфутинский обратился к своим подписчикам в Instagram:

«Я очень рад, что завтра буду свободен. Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно 3-го сентября».

При этом он пообещал выйти в прямой эфир в этот праздничный день, поздравить всех с их днями рождения, а также обязательно спеть свой хит.

«И снова 3 сентября»: лучшие шутки и мемы

Пользователи соцсетей публикуют массу шуток, фотожаб и смешных картинок с видео:

«Предлагаю всем одиноким людям брать ветки рябины и перевернутые календари. Так как эта песня уже стала неотъемлемой частью осени, то пусть этот день станет днем всех одиноких людей».

«Срочно. Где купить отрывной календарь?».

«Не сдерживайте себя – выпустите наружу своего внутреннего Шуфутинского!».

Не забудьте завтра включить радио.



ЗВУК!!!#3сентябряpic.twitter.com/6U5ByRVcWP — зови меня cosmos детка (@csmsstar) September 2, 2020

История хита «3 сентября»

Песню «3 сентября» («Я календарь переверну») написал известный российский композитор Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Исполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома «Гуляй, душа!», который вышел в 1994 году.

Первоначально песня предназначалась другому певцу. Однако, услышав «3 сентября», шансонье отметил магнетизм композиции и выразил желание обязательно ее спеть. При этом Шуфутинский неоднократно критиковал композицию из-за ее затянутости и чрезмерной драматичности.

«3 сентября»: полный текст песни

Первый куплет

Читайте также"И снова 3 сентября": история самой популярной песни третьего дня осениВсе не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Второй куплет

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

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Автор: Катерина Шварц