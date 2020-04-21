Тина Кароль и Дан Балан готовят сюрприз для зрителей к суперфиналу "Голоса страны"

Тина Кароль и Дан Балан, исполнят в этот вечер свою новую дуэтную песню.

26 апреля на телеканале "1+1" состоится суперфинал десятого юбилейного сезона "Голоса страны".

Тина Кароль и Дан Балан, исполнят в этот вечер свою новую дуэтную песню.

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Новая композиция – это романтичная песня-ностальгия, над которой Дан Балан работал уже давно. Что это будет за композиция, пока не известно, но, наверное, что-то очень чувственное.

Напомним, в прошлом сезоне "Голоса страны" Тина и Дан исполнили свою первую дуэтную песню "Домой". Поклонники были в восторге от этой работы. К тому же романтические отношения между Даном и Тиной давно обсуждаются, но ни он, ни она, не комментируют, существует ли между ними какая-то искра.