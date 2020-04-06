ПТП рассказал, почему они с NK решили изменить правила на проекте "Голос країни"

В это воскресенье на «Голосі країни» за участие в прямых эфирах соревновались подопечные команды ПТП и NK. Выпуск запомнился зрителям яркими выступлениями участников и неожиданным решением звездных тренеров - впервые за всю историю вокального шоу изменили правила и создали дуэт среди четвертьфиналистов.

По результатам третьего эпизода «нокаутов» на «Голосі країни-10» стали известны имена всех четвертьфиналистов команды ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Екатерина Степура и Максим Перепелица попали в прямые эфиры. Неожиданностью программы стало предложение звездных тренеров объединить двух участников своей команды в дуэт. Такое изменение правил произошло на проекте впервые.

В студии «Сніданку з 1 + 1» тренер вокального шоу ПТП рассказал, почему они с NK решили изменить правила на шоу, а участники юбилейного сезона - супермодель Екатерина Степура и поющий айтишник Максим Перепелица, которые отныне будут бороться за победу вместе, впервые представили совместную песню в прямом эфире утреннего шоу.

Ведущим утреннего шоу тренер признался, что выступлениями своих подопечных на этапе «нокаутов» остался доволен и продолжает общаться и поддерживать даже тех, кто не прошел дальше: «Участники очень старались - я горжусь каждым из них. Мы продолжаем общаться даже за пределами шоу. Нашей главной задачей как тренеров было подготовить этих людей к будущей сценической жизни. У нас самая дружная команда, они общаются друг с другом, мы общаемся с ними - это самая большая наша победа. Во время выступлений меня больше всего удивила Катя Степура. Многие говорили о ней, что она модель, а не певица, но она своим выступлением всем доказала, что ее место на проекте, поэтому мы и создали дуэт. А мы разбираемся в дуэтах очень хорошо, поэтому уверены - они еще удивят вас, и не раз», - отметил тренер проекта.

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На вопрос ведущих о том, готовы ли были участники к таким кардинальным решениям своих звездных тренеров, Екатерина и Максим ответили: «Это было неожиданно, я могла рассчитывала на все, но не на дуэт точно. И тем не менее я считаю, что это очень крутая возможность получить новый опыт для артиста, поэтому я очень рада, что ПТП и NK приняли такое решение», - рассказала Катя. «Я перед выходом на сцену нашей команды, сказал, что кажется сегодня то будет необычное. Сейчас уверен, что теперь у нас есть еще одна двойная сила в команде », - добавил Максим.

Участники признались, несмотря на то, проживающих в соседних домах, они общаются и репетируют исключительно в онлайн формате. Поэтому сегодня сделали исключение и эксклюзивно для зрителей «Сніданку» в прямом эфире шоу впервые спели дуэтом - они исполнили авторскую песню Екатерины Степуры о карантине.

Удастся ли Екатерине и Максиму победить в главной битве эпохи, зрители узнают в ближайшее время.

В следующее воскресенье зрителей ждет заключительный эпизод этапа «нокаутов» юбилейного сезона - за участие в прямых эфирах будут соревноваться участники команды Тины Кароль.

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции шоу «Голос країни». Также стало известно, что прямые эфиры вокального шоу пройдут без зрителей в зале.