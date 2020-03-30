Автор всемирно известного хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

Причиной смерти 69-летнего музыканта стали осложнения от Covid-19.

Музыкант Алан Меррилл, один из авторов хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

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Об этом сообщила его дочь Лора на своей странице в соцсети. "Коронавирус забрал моего отца этим утром. Мне дали две минуты попрощаться с ним, после увели. Он выглядел мирным, и когда я уходила, все еще была надежда, что его имя не появится в сводках новостей. Чтобы из этого вышло хоть что-то хорошее, я умоляю вас отнестись к этому серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают. Тебе кажется, что это не случится с тобой или твоей семьей. Это случилось. Оставайтесь дома, если не для вас... то для других", - написала дочь музыканта.

Алан Меррилл родился в Нью-Йорке в 1951 году. Он переехал в Лондон в 1970-х. Музыкант написал композицию I Love Rock 'n' Roll в 1975 году совместно с гитаристом Джейком Хукером, оба на тот момент выступали в составе рок-группы Arrows. В 1982 году на песню записала кавер певица Джоан Джетт и группа Blackhearts, сделав ее всемирным хитом.

Джоанн Джетт откликнулась на новость о смерти Алана Меррилла в своем Instagram. «Я направляю мои мысли и любовь к его семье, друзьям и музыкальному сообществу в целом. Я до сих пор помню, как смотрела Arrows по телевизору в Лондоне и была потрясена песней, которая кричала о том, чтобы стать хитом. С глубокой благодарностью и скорбью желаю ему безопасного путешествия в мир иной», - написала певица.