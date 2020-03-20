Вышел трейлер пятого сезона сериала "Миллиарды"

Премьера пятого сезона запланирована на 3 мая.

Канал Showtime представил трейлер пятого сезона американского драматического сериала "Миллиарды" с Дэмиэном Льюисом и Полом Джаматти в главных ролях.

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В центре сюжета сериала две крупнейшие фигуры финансового мира США: миллиардер Бобби "Акс" Аксельрод - успешный бизнесмен, глава хедж-фонда Axe Capital, который смог сколотить состояние в неспокойное время после событий 11 сентября и финансового кризиса, и прокурор Южного округа Нью-Йорка Чак Роадс, который узнает о теневой деятельности фонда и решает начать расследование против него, передает 112.ua. Конфликт осложняется тем, что в компании Аксельрода работает психологом жена Чака - Вэнди.

Премьера пятого сезона запланирована на 3 мая.