Эпатажные Die Antwoord выпустили новый альбом (видео)

Это их пятый студийный альбом, который может стать последним.

Известная хип-хоп группа Die Antwoord выпустила новый альбом House of Zef.

Читайте такжеЛеди Гага выпустила "инопланетный" клип на песню Stupid Love (видео)Альбом уже доступен на популярных стриминговых сервисах.

Это их пятый студийный альбом, который состоит из 12 треков.

До этого исполнители не раз заявляли о своих планах выпустить последнюю пластинку. Не исключено, что речь шла именно об этом альбоме.

Как известно, в прошлом году группа Die Antwoord гостила в Киеве в качестве участника фестиваля UPark.

Ранее УНИАН сообщал о выходе нового клипа Coldplay, который сняли в Киеве.