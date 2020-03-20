Шоу "Голос страны-10" переносит прямые эфиры в связи с карантином

Вокальные нокауты юбилейного сезона шоу "Голос страны" стартуют 22 марта в 21:00 на канале "1+1".

В связи с введением карантина из-за COVID-19 и согласно постановлению Кабинета Министров Украины ограничительные меры относительно недопущения распространения коронавируса, на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос страны».

Читайте такжеЗвезда "Голоса страны" неожиданно вернулся в проект (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как именно зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время – следите за новостями проекта на официальных страницах в соцсетях.

Этап «нокауты» будет продлен – телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Затем зрителей ждет еще больше уютных домашних вечеров под уже знакомые голоса участников юбилейного сезона шоу.

В это воскресенье, 22 марта, зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона, которые откроет своим выступлением приглашенный звездный гость – Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».

В первом эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды MONATIK. На сцене вокального шоу «Голоса страны» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

Так, современный гуцул Сергей Роман, который пришел на проект, чтобы популяризировать украинские песни, исполнит песню «Несет Галя воду» в неожиданной аранжировке – украинская народная песня зазвучит на сцене вокального шоу в стиле r'n'b.

«Для меня этот этап шоу – вокальные нокауты - является самым сложным. Я хочу чтобы украинские песни звучали в новом звучании, по-современному. Это аутентичный код нашей нации, это наша культура» - рассказал Сергей.

Ася Хорошун – девушка, которая работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой, исполнит лирическую песню Бумбокс – «Люди». Эта композиция зазвучит на сцене вокального шоу в новом прочтении: «Я не ожидала, что я пройду «батлы», «слепые прослушивания». То, что я попала в «нокауты» вселяет в меня надежду и уверенность. «Голос страны» помог мне поверить в себя как в певицу. Я готова бороться и доказать, что я достойна прямых эфиров», - призналась Ася перед выходом на сцену.

Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, исполнит зажигательный хит Christina Aguilera – «Fighter».

«Я пришла на проект, чтобы понять для себя, готова ли я стать самостоятельной артисткой, или все же мне следует оставаться на бэк-вокале. В четвертом сезоне я уступила своим местом MARUV - сегодня она уже звезда мирового масштаба, поэтому в этом сезоне я буду бороться за свое место до конца. Сегодня тот самый день, когда решается моя судьба», - сказала Лида перед выступлением.

Участник из команды MONATIK – мультиинструменталист из детского дома – Сергей Асафатов тоже удивит своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров. Парень, который пишет и поет только украинские песни, исполнит на сцене англоязычную песню Sting – «Roxanne» и сыграет на двух музыкальных инструментах. Удастся ли ему занять свое место на стульях победителей, мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, в воскресном выпуске телезрителей ждет неожиданность – впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов тренеры будут иметь право на кражу. Чем обернется для участников изменение правил на проекте, и кто попадет на стуле ожидания, смотрите в следующих выпусках «Голоса страны».

Смотрите вокальное шоу «Голос страны-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».