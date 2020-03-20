цей матеріал доступний українською

Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала "Харли Квин"

11:28, 20 марта 2020
Кино и музыка
229 0
Мультсериал предназначен для взрослой аудитории \ скриншот с видео

Читайте такжеВышел новый трейлер сериала "Старгерл"

Мультсериал предназначен для взрослой аудитории. Во втором сезоне Харли намерена стать самой опасной суперзлодейкой в мире. Для этого ей нужно разобраться со всеми соперниками. 

В ролике можно увидеть культовых героев комиксов DC: Женщину-кошку, Бэтгерл и Мистера Фриза, передает 112.ua.

Премьера нового сезона "Харли Квин", который будет состоять из 13 эпизодов, намечена на 3 апреля. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трейлер