Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала "Харли Квин"

Премьера нового сезона "Харли Квин" запланирована на 3 апреля.

DC Universe представил первый трейлер предстоящего второго сезона анимационного сериала "Харли Квин".

Читайте такжеВышел новый трейлер сериала "Старгерл"

Мультсериал предназначен для взрослой аудитории. Во втором сезоне Харли намерена стать самой опасной суперзлодейкой в мире. Для этого ей нужно разобраться со всеми соперниками.

В ролике можно увидеть культовых героев комиксов DC: Женщину-кошку, Бэтгерл и Мистера Фриза, передает 112.ua.

Премьера нового сезона "Харли Квин", который будет состоять из 13 эпизодов, намечена на 3 апреля.