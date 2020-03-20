Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала "Харли Квин"
11:28, 20 марта 2020Кино и музыка
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Премьера нового сезона "Харли Квин" запланирована на 3 апреля.
Мультсериал предназначен для взрослой аудитории \ скриншот с видео
DC Universe представил первый трейлер предстоящего второго сезона анимационного сериала "Харли Квин".
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Мультсериал предназначен для взрослой аудитории. Во втором сезоне Харли намерена стать самой опасной суперзлодейкой в мире. Для этого ей нужно разобраться со всеми соперниками.
В ролике можно увидеть культовых героев комиксов DC: Женщину-кошку, Бэтгерл и Мистера Фриза, передает 112.ua.
Премьера нового сезона "Харли Квин", который будет состоять из 13 эпизодов, намечена на 3 апреля.
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