Съемки продолжения легендарного сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса
09:43, 19 марта 2020Кино и музыка
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Сериал "Друзья", выходивший в 1994-2004 годах, считается одним из самых популярных в истории.
Актеры сериала "Друзья" / REUTERS
Начало съемок проекта, в котором встретятся все исполнители главных ролей из сериала "Друзья", отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Как сообщает Variety со ссылкой на источники, съемки были запланированы на следующую неделю, но теперь состоятся не раньше мая.
Напомним, что о планируемом выпуске нового эпизода "Друзей" стало известно в феврале 2020 года. Его собирались приурочить к запуску новой стриминговой платформы HBO Max в мае.
Отметим, что сериал "Друзья", выходивший в 1994-2004 годах, считается одним из самых популярных в истории.
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