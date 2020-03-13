Стало известно, когда решится судьба Евровидения в связи с коронавирусом

На данный момент подготовка идет по плану, все страны-участницы уже представили свои песни.

Нидерланды приняли решение запретить публичные собрания более чем 100 человек из-за пандемии коронавируса. В то же время, подготовка к Евровидению-2020 продолжается, как и планировалось, и не было принято никаких решений об отмене конкурса.

Читайте такжеУкраина опустилась еще ниже в рейтинге букмекеров по Евровидению 2020

Как рассказал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond, о судьбе Евровидения станет известно в начале апреля - до 5-6 числа, пишет 112.ua. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - говорит мэр.

На данный момент подготовка идет по плану, все страны-участницы уже представили свои песни.