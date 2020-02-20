цей матеріал доступний українською

Режиссер "Рокетмена" снимет ремейк фильма "Святой"

09:44, 20 февраля 2020
Кино и музыка
160 0
Флетчер снимет новый фильм для Paramaount \ lostfilm.info

Читайте такжеОбъявлены номинанты на "Оскар 2020" (список)

Как пишет Variety, картина является экранизацией романов Лесли Чартерис и вышла в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Вэл Килмер.

Сценарий к новому фильму написал Сет Грэм-Смит ("Мрачные тени"). Однако, детали сюжета нового фильма пока не раскрываются .

Также пока неизвестно, кто сыграет в новой версии "Святого", когда стартуют съемки и когда картина выйдет на экраны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм