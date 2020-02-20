Режиссер "Рокетмена" снимет ремейк фильма "Святой"

Детали о съемках картины и об актерах, которые в ней будут играть, пока не раскрываются.

Режиссер байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен" Декстер Флетчер займется новым проектом студии Paramaount - ремейком фильма "Святой".

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Как пишет Variety, картина является экранизацией романов Лесли Чартерис и вышла в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Вэл Килмер.

Сценарий к новому фильму написал Сет Грэм-Смит ("Мрачные тени"). Однако, детали сюжета нового фильма пока не раскрываются .

Также пока неизвестно, кто сыграет в новой версии "Святого", когда стартуют съемки и когда картина выйдет на экраны.