Борьба с коронавирусом: во время съемок тайваньских сериалов актерам запретят целоваться

В Китае временно остановили съемки сериалов из-за коронавируса, впрочем, съемки продолжаются в Тайване.

Во время съемок тайваньских сериалов актерам запретят целоваться, чтобы избежать распространения китайского коронавирус. По последним данным, в стране 18 инфицированных.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Straits Times.

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В Китае временно остановили съемки сериалов из-за коронавируса, впрочем, съемки продолжаются в Тайване. По последним данным, там зафиксировали 18 случаев инфицирования вирусом.

Телеканалы решили обезопасить актеров и других членов команды. Так, актерам запрещают «интимные взаимодействия» на экране. На съемочной площадке вся команда должна носить маски. Кроме поцелуев, телеканалы постараются избегать съемок в местах с большим скоплением людей.

Актеры поддерживают такое решение. В частности последний поцелуй между актерами в сериале «Золотой город» длился секунду, хотя изначально он должен был быть длиннее. Миа Чи сказала, что короткий поцелуй сейчас более уместен.