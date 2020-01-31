Gorillaz представила клип на песню Momentary Bliss
09:28, 31 января 2020Кино и музыка
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Композиция войдет в новый альбом коллектива Song Machine Theme Tune.
Композиция войдет в новый альбом коллектива \ скриншот с видео
Британская группа Gorillaz представила клип на песню Momentary Bliss, записанную с рэпером Slowthai и панк-рокерами Slaves.
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Композиция войдет в новый альбом коллектива Song Machine Theme Tune. Пластинка будет выпущена в формате шоу, каждый эпизод которого расскажет историю создания вошедшей в него песни. Шоу будет выходить в течение этого года. Сингл Momentary Bliss - это первый эпизод.
В прошлом году вышел документальный фильм о группе Gorillaz "Долой фальшивых идолов", который показали в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в Украине, передает 112.ua.
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