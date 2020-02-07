Популярная украинская группа KAZKA выпустила новый клип (видео)
10:45, 07 февраля 2020Кино и музыка
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В ролике кадры, на которых появляются музыканты, сменяются отрывками из фильма.
Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе" / Instagram
Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA.
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Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе".
Видео опубликовано на YouTube-канале группы.
В ролике кадры, на которых появляются музыканты, сменяются отрывками из фильма. Сами музыканты снимались в Лас-Вегасе.
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