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Популярная украинская группа KAZKA выпустила новый клип (видео)

10:45, 07 февраля 2020
Кино и музыка
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Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе" / Instagram

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Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе".

Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

В ролике кадры, на которых появляются музыканты, сменяются отрывками из фильма. Сами музыканты снимались в Лас-Вегасе. 

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Теги: #группа#группа KAZKA