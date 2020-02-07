Популярная украинская группа KAZKA выпустила новый клип (видео)

В ролике кадры, на которых появляются музыканты, сменяются отрывками из фильма.

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA. Читайте такжеВ сети появились кадры со съемок новой "Матрицы" с Киану Ривзом (фото, видео) Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе". Видео опубликовано на YouTube-канале группы. В ролике кадры, на которых появляются музыканты, сменяются отрывками из фильма. Сами музыканты снимались в Лас-Вегасе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter