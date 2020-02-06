Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века кинематографа

В 1996 году Кирк Дуглас получил почетный "Оскар" за выдающуюся карьеру.

5 февраля в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

Кирк Дуглас (настоящее имя - Исер Даниелович) родился 9 декабря 1916 года в еврейской семье в городе Амстердам, штат Нью-Йорк. Его родители, Хершел и Брина Даниеловичи, - выходцы из Могилевской губернии Российской империи (сейчас территория Белоруссии) - эмигрировали в США в 1910 году.

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С детства он мечтал стать актером и по окончании колледжа в 1939 году отправился в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств. Во время обучения там он сменил имя на Кирк Дуглас.

Фильмография Кирка Дугласа

С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих голливудских актеров. В число наиболее известных фильмов, в которых он снялся, входят "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956).

Наивысшего успеха Дуглас достиг, снимаясь у режиссера Стэнли Кубрика. Его фильмы "Тропы славы" (1957) и "Спартак" (1960; четыре премии "Оскар"), в которых Дуглас принял участие и как продюсер, получили признание публики. Благодаря роли Спартака актер стал известен и в странах бывшего СНГ.

Его последней актерской работой стала роль в кинокартине "Иллюзион" (2004). Всего он снялся в 92 фильмах. В 1996 году он получил почетный "Оскар" за выдающуюся карьеру.

Кирк Дуглас был дважды женат, у него родилось четверо детей. Его старший сын Майкл также стал известным актером и обладателем премии "Оскар".