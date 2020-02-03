Bob Moses, Alеkseev и Artik & Asti: топ-5 концертов февраля в Киеве

Конец зимы станет весьма насыщенным для украинских меломанов.

Конец зимы станет весьма насыщенным для украинских меломанов. В украинской столице выступят электронщики Bob Moses и короли поп-сцены Alеkseev и Artik & Asti.

Bob Moses

7 февраля, Bel etage

Канадский электронный дуэт в 2019 году посетил огромное количество топовых концертных площадок и музыкальных фестивалей от Glastonbury и Coachella, к EDC и Lollapalooza.

И вот 7 февраля 2020 вы сможете насладиться их выступлением в Киеве.

Alеkseev

14 февраля, ресторан Queen

Alеkseev – это украинский певец, который в 2016 году он выиграл в номинации "Прорыв года" на премии M1 Music Awards. Его композиции "Снов осколки", "Океанами стали", "Пьяное солнце" уже давно стали безоговорочными хитами.

Его можно будет послушать в Киеве на День всех влюбленных.

Лайма Вайкуле

14 февраля, CARIBBEAN club

Читайте такжеШакира и Дженнифер Лопес свели публику с ума фееричным выступлением на Super Bowl (фоторепортаж, видео)Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу.

Для всех поклонников легендарной певицы она проведет эксклюзивный концерт в Киеве 14 февраля.

Mgzavrebi

16 февраля, ATLAS

Грузинский коллектив с 2012 года ежегодно собирает полные залы в разных городах Украины.

16 февраля музыканты Mgzavrebi выйдут полным составом на сцену клуба Atlas и сыграют программу из проверенных песен и нового альбома "GEO".

Artik & Asti

28 февраля, ресторан Queen

Artik & Asti - творческий тандем, который находится в топе всех хит-парадов стран СНГ и уверенно становится популярнее с каждым годом. Хотя куда уж популярнее, ведь их клипы и сейчас собирают более ста миллионов просмотров.