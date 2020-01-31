Джоди Фостер снимет фильм о похищении картины "Мона Лиза"

В основу картины ляжет книга Сеймура Райта "День, когда украли "Мону Лизу"".

Актриса и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальных событиях, о похищении из Лувра картины "Мона Лиза" работы Леонардо да Винчи в 1911 году.

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В основе сценария будет книга под названием "День, когда они украли "Мону Лизу", которую написал Сеймур Рейт, передает 112.ua. Сценаристом фильма может стать Уильям Уиллер. Дата выхода пока безымянного фильма на данный момент неизвестна.

Полотно было украдено 21 августа 1911 года сотрудником музея Винченцо Перуджей. Мотивы этого преступления остались неясными, под подозрение попали даже известные художники, в том числе Пабло Пикассо. Несмотря на усилия властей, решившихся даже на закрытие границ, злоумышленник не был пойман. "Мону Лизу" нашил спустя два года в Италии из-за оплошности самого вора, который просто откликнулся на объявление в газете.

Большая шумиха в прессе, сопровождавшая поиски полотна, способствовала невероятному росту популярности картины, которая до этого была известна лишь экспертам. Фактически именно этот скандал и сделал ее одним из самых известных и дорогих произведений искусства в мире.