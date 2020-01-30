Netflix показал первый трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" (видео)

Премьера всех серий на Netflix состоится 13 февраля 2020 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика", который расскажет о мексиканском наркобизнесе.

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Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна. Также в фильме снимались Скут МакНэйри, Вагнер Моура (Пабло Эскобар) и др.

Луна играет Феликса Галлардо, известного мексиканского наркобарона, пытавшегося объединить разрозненных торговцев и наркокурьеров и построить империю. Параллельно в Мексику из США приезжает агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена (Майкл Пенья). Напряжение между двумя противоборствующими сторонами нарастает.

Премьера всех серий на Netflix состоится 13 февраля 2020 года.