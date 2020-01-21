Ани Лорак представила дуэтную песню (аудио)

Нашлись многие, кому песня понравилась, они восхищены талантом артистов.

Украинская певица Ани Лорак и артист лейбла Black Star Миша Марвин записали совместную песню под названием "Ухожу". Композицию сразу же раскритиковали в сети.

Трек опубликован в YouTube. Также исполнители прокомментировали совместную песню на своих страницах в Instagram.

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"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", - написал Миша Марвин.

"Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви... Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца", - написала Лорак.

"Очередной депресняк для всех страдающих и слезы проливающих. Не надоело", "Лорак орет, а не поет", "Ну, такое", "Дешевая попса, с ну очень примитивным текстом, не смогла дослушать до конца", "Что за дурацкая песня", - разнесли новую работу в комментариях.

В то же время, нашлись многие, кому песня понравилась, они восхищены талантом артистов.

Напомним, Ани Лорак 26 сентября 2019 года презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".