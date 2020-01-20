Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе (видео)

Картина расскажет о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов.

Леонардо Ди Каприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка».

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Фильм «Убийцы лунного цветка» станет первым художественным фильмом, где актеры появятся вместе.

Картина расскажет о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. Это экранизация книги журналиста Дэвида Гранна. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями.

.@LeoDiCaprio with the perfect introduction to the great Robert De Niro 👏 #sagawardspic.twitter.com/ANGVhXfcGt — TBS Network (@TBSNetwork) January 20, 2020

Скорсезе планирует начать съемки в Оклахоме весной по сценарию Эрика Рота.

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