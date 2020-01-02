10 сериалов Netflix, которые выйдут в этом году

Стриминговый сервис стал одним из главных игроков на рынке развлечений.

Наступил новый год, принеся с собой новые радости и заботы. Приготовил он и новые сериалы, выхода некоторых из которых поклонники ждали несколько месяцев.

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Об этом сообщает ZN.ua.

Одним из главных игроков на рынке развлечений в последние годы стал стриминговый сервис Netflix, он выпускает фильмы и сериалы, которые редко оставляют равнодушными зрителей. Какие же премьеры сервис запланировал на ближайший год?

"Половое воспитание" (2 сезон)

В первом сезоне Отис и Мэйв создали в средней школе Мордейл клинику с сексуальными консультациями, используя опыт матери Отиса, которая работает секс-терапевтом. Во втором сезоне Отис вместе со своей девушкой Олой будет исследовать собственные сексуальные желания и искать подход к дружбе с Мэйв.

"Рагнарек"

Норвежский сериал, который посвящен экологии и норвежской мифологии. Он расскажет историю взросления современных школьников, но сквозь призму северных сказаний и мифов.

"Призраки"

Сериал расскажет о пятерых детях, которые понимают, что что-то вызвало к жизни мертвых и эти призраки хотят отомстить за ошибки прошлого.

Next in Fashion

18 дизайнеров должны будут пройти 10 испытаний для того, чтобы создать "новую большую вещь". Победитель получит приз в размере 250 тысяч долларов и шанс представить свою коллекцию на Net-a-Porter.

"Всем парням, которых я любила раньше: P. S. Я все еще люблю тебя"

Продолжение сериала "Всем парням, которых я любила раньше", рассказывавшего о том, как письма 16-летней Лары Джин Колви были похищены и отправлены адресатам. Одним из них был Питер Кавински. Второй сезон расскажет об отношениях пары и истории, которая началась после того, как еще одно любовное письмо Лары вошло в игру.

"Ребекка"

Перезапуск фильма Альфреда Хичкока, который вышел в 1940 году. Главные роли в новой адаптации классического готического романа Дафны дю Морье получили Арми Хаммер, Энн Дауд, Кристин Скотт Томас и Лили Джеймс.

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"Матрешка" (2 сезон)

В первом сезоне Надя Вулвокова застряла во временной петле на свой 36 день рождения и снова и снова умирала. Что будет во втором сезоне, неизвестно, но, вероятно, необычный формат останется без изменений.

"Эдди"

Сериал от режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла. Известный в Нью-Йорке пианист едет в Париж, становится владельцем джазового клуба и продолжает роман со своей солисткой. После приезда 15-летней дочери, он вынужден противостоять тому, что заставило его покинуть Нью-Йорк.

"Проклятая"

Главную роль в сериале исполнит звезда "13 причин, почему" Кэтрин Лэнгфорд, шоу будет снято по одноименному графическому роману Фрэнка Миллера.

В описании сериала говорится, что он будет "эпическим переосмыслением легенды об Артуре".

Selena:The Series

Сериал расскажет о Селене Кинтанилья-Перес, которая стала популярна в 1990 году, а в 1995 была убита менеджером своего фан-клуба Иоландой Солдивар. Он будет состоять из двух частей, первая из которых расскажет о путь Селены к славе.