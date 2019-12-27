"Железные бабочки": Госкино профинансирует киноленту о катастрофе рейса MH17

Съемки фильма обойдутся в около 5 миллионов гривень.

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ОО «Творческое объединение «Вавилон 13» договор о предоставлении государственной поддержки на создание фильма «Железные бабочки» размером 2 миллиона 305 тысяч 846,96 гривень (54% общей стоимости производства фильма).

Читайте такжеГоскино выделило деньги на фильм про первого украинского космонавтаОб этом сообщает пресс-служба Госкино.

Кинопроект документального фильма «Железные бабочки» стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Милый, продюсеры – Владимир Тихий, Андрей Котляр.

«Железные бабочки – шрапнель ракеты БУК, которым россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали – это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм безэмоционально исследует процесс», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, Госкино выделит 50 миллионов гривень на фильм «Бабий яр».