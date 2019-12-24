Госкино выделило деньги на фильм про первого украинского космонавта

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило соглашение о предоставлении финансовой поддержки на производство документального фильма «Миссия-Космос», посвященного первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

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Как сообщается на сайте агентства, государство выделит на ленту 3 млн 363 тыс. 676 грн. (80 % общей стоимости производства фильма). Кинопроект «Миссия-Космос» стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером – Валерия Иваненко.

«Документальный фильм «Миссия-Космос» – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об обучении, и работе, которые привели его от порога скромной хаты в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля», – говорится в сообщении.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 года в Клишковцах Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК «Колумбия» миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, Флаг и прозвучал Гимн Украины.

31 января 2018 года Каденюк внезапно ушел из жизни, космонавта похоронили на Байковом кладбище.