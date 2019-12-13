Сериал "Удивительная миссис Мейзел" продлили на четвертый сезон

Съемки стартуют весной, а премьера состоится не раньше конца 2020 года.

Amazon Prime продлил сериал "Удивительная миссис Мейзел" на четвертый сезон, сразу после выхода третьего.

Читайте такжеПремия "Эмми": сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации, "Чернобыль" - 19

Съемки стартуют весной, а премьера состоится не раньше конца 2020 года, передает 112.ua со ссылкой на Deadline.

В центре сюжета - обычная домохозяйка, которая решает стать профессиональным стендап-комиком в разгар 50-х. Сериал быстро стал хитом и был оценен ведущими кинопремиями мира после выхода в 2017 году.

К своим ролям вернутся Рэйчел Броснахэн, получившая за эту роль "Эмми", Тони Шалуб, Алекс Борштейн и другие.