Вышел первый трейлер биографического триллера с Кристен Стюарт "Сиберг" (видео)

Главную роль в фильме сыграла 29-летняя Кристен Стюарт.

На официальном YouTube-канале Amazon Studios был опубликован первый трейлер биографического триллера "Сиберг" (Seberg), главную роль в котором сыграла 29-летняя Кристен Стюарт. Режиссером картины стал Бенедикт Эндрюс, известный киноманам по картинам "Трамвай "Желание" (A Streetcar Named Desire) и "Уна" (Una).

Читайте также«Аутсайдеры»: обзор на новый фильм о гонках с Меттом Деймоном и Кристианом Бейлом

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в жизни известной американской актрисы 1960-х Джин Сиберг. По сюжету героиня Стюарт отправляется на съемки в США (при жизни Джин в основном работала в Европе), где встречается с борцом за права афроамериканцев Хакимом Джамалом.

Между актрисой и женатым активистом завязывается роман. Джин начинает ближе знакомиться с жизнью возлюбленного и сама становится сторонницей леворадикальной организации "Черные пантеры". Своими действиями героиня Кристен привлекает внимание агентов ФБР, которые устраивают за ней слежку.