Лишь каждый пятый зритель досмотрел фильм «Ирландец» до конца

Прогнозируется, что в первые 28 дней после запуска его посмотрят 40 млн зрителей.

Американский драматический фильм режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» в первую неделю посмотрели 26,4 млн зрителей, подключенных к Netflix. В то же время лишь пятая часть из них досмотрели его до конца.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Business Insider.

Прогнозируется, что в первые 28 дней после запуска его посмотрят 40 млн зрителей.

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Для сравнения, фильм от Netflix «Высокая девушка» в первый месяц посмотрели 41 млн зрителей, а «Птичий короб» за первую неделю просмотрели 45 млн. Последний по просмотрам стал рекордным за всю историю Netflix.

Новая кинолента Мартина Скорсезе «Ирландец» — один из основных претендентов на Оскар, наравне с «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокером» Тодда Филлипса. В главных ролях — Роберт Де Ниро (Ширан), Аль Пачино (Хоффа) и Джо Пеши (Буфалино).

В новом фильме рассказывается о деятеле профсоюзов и мафиози Фрэнке Ширане по кличке «Ирландец», на счету которого гибель двадцати пяти гангстеров, в том числе знаменитого профсоюзного деятеля Джимми Хоффа.