Мальбэк выпустил новый альбом "Roma" (аудио)

Роман эффектно играет с настроениями, переключаясь с самоуверенных бравад на меланхоличную рефлексию.

Музыкант Рома Мальбэк выпустил новый альбом "Roma".

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В альбомах «Новое искусство» и «Плакса» ощутимое место занимала Сюзанна, что вылилось в кульминационную совместную работу Reptiland. Здесь же главный напарник и соперник для артиста - он сам, и это заметно с первого же трека: на смену диалогам мужчины с женщиной пришли внутренние монологи, пишет "Космополитен".

В них Роман эффектно играет с настроениями, переключаясь с самоуверенных бравад на меланхоличную рефлексию, а пулемётные очереди речитатива разряжает мягкими мелодичными вставками. За значительную часть продакшена в этот раз отвечает Shumno, привнося в звучание упругие хип-хоп басы и атмосферу британской электронной музыки.