Генри Кавилл назвал Ведьмака "смесью Бэтмена и Супермена"

Ранее Кавилл исполнял роль Супермена в фильмах кинематографической вселенной DC.

Звезда нового сериала «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о своем персонаже в шоу. По его словам, образ ведьмака Геральта похож на «смесь Супермена и Бэтмена».

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Как сообщает Comicbook, в ходе подкаста ReelBlend Кавилл рассказал журналистам о своих ощущениях от работы над ролью.

«Геральт из Ривии почти как смесь Супермена и Бэтмена. Он крупнее, сильнее и быстрее среднестатистического человека, но он также исключительно хороший как детектив. И он осиротел и был брошен, рос исключительно жесткой среде и тренировался крайне тяжело. Так что, если вы возьмете этих двух персонажей, смешаете их вместе и поместите их с фентезийный и средневековый сеттинг, вы получите кого-нибудь вроде Геральта из Ривии», – объяснил он.

Ранее Кавилл исполнял роль Супермена в фильмах кинематографической вселенной DC.

Напомним, премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря 2019 года. Netflix уже официально продлил сериал на второй сезон. Ранее Лорен Хиссрич призналась, что планирует снять семь сезонов сериала.