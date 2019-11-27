Netflix спас от закрытия исторический нью-йоркский кинотеатр Paris

Компания планирует показывать там свои фильмы, а также проводить различные мероприятия.

Стриминговый гигант Netflix арендовал на 10 лет кинотеатр Paris – один из старейших кинотеатров Нью-Йорка.

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Как сообщает Deadline, компания планирует показывать там свои фильмы, а также проводить различные мероприятия.

В августе 2019 кинотеатр должен был закрыться из-за финансовых проблем, но Netflix договорилась с его владельцами о показе фильма «Брачная история» режиссера Ноа Баумбаха, а затем и подписала договор об аренде.

Кинотеатр Paris функционирует уже более 70 лет, и остается последним одноэкранным кинотеатром на Манхэттене.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер криминальной драмы «Ирландец» культового режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли в новой ленте исполнят Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.