Netflix спас от закрытия исторический нью-йоркский кинотеатр Paris
09:41, 27 ноября 2019Кино и музыка
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Компания планирует показывать там свои фильмы, а также проводить различные мероприятия.
Нью-йоркский кинотеатр Paris взят в аренду компанией Netflix / Wikipedia
Стриминговый гигант Netflix арендовал на 10 лет кинотеатр Paris – один из старейших кинотеатров Нью-Йорка.
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Как сообщает Deadline, компания планирует показывать там свои фильмы, а также проводить различные мероприятия.
В августе 2019 кинотеатр должен был закрыться из-за финансовых проблем, но Netflix договорилась с его владельцами о показе фильма «Брачная история» режиссера Ноа Баумбаха, а затем и подписала договор об аренде.
Кинотеатр Paris функционирует уже более 70 лет, и остается последним одноэкранным кинотеатром на Манхэттене.
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер криминальной драмы «Ирландец» культового режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли в новой ленте исполнят Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.
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