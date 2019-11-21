"Безумная Любовь": Олег Винник презентовал новую песню

Певец исполнит композицию на своем концерте в Киеве.

Украинский певец Олег Винник презентовал "старую" новую песню "Безумная Любовь". Вживую композиция прозвучит сегодня на большом сольном концерте артиста в столичном Дворце спорта.

Олег Винник – автор и исполнитель около сотни композиций, которые уже услышал мир. Однако, в архивах хитмейкера немало песен, ожидающих "своего времени". Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков "Безумная Любовь".

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"Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной, – отметил Олег Винник. – Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне".

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв. Вживую новый сингл прозвучит уже сегодня, 21 ноября, в рамках большого сольного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта. Артист готовит особенный номер для презентации трека. Песня "Безумная Любовь" станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.