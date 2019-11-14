Появился тизер экранизации повести Нечуя-Левицкого "Мыкола Джеря"

Съемки были начаты в октябре 2019 года в Черкасской области.

В сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма "Николай Джеря", режиссера Ирины Правило.

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Об этом говорится на официальной странице фильма в Facebook со ссылкой на Youtube-канал фильма.

Фильм снят по мотивам повести повести Ивана Нечуя-Левицкого "Мыкола Джеря".

Съемки были начаты в октябре 2019 года в Черкасской области (село Стеблив). В главных ролях снимутся Иван Доскич, Виктория Муштей, Игорь Ридош и Игорь Будий.

"Музыкальная тема создана на основе напева "Плач невесты на могиле матери" из исследований этнографа Марии Пилипчак", - говорится в сообщении.

Впервые повесь "Мыкола Джеря" была напечатана в журнале "Правда" в 1878 году. Это социально-бытовая повесть Ивана Нечуя-Левицкого, посвященная Николаю Лысенко. Произведение написано в 1876 году.

Повесть "Мыкола Джеря" уже была экранизирована в 1926 году немецким кинематографистом Иосифом Роной и Марком Терещенко на Одесской кинофабрике (сценарий Николая Бажана) по одноименному роману известного украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого. Фильм не сохранился.